Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrradeigentümer in Cuxhaven gesucht (Lichtbild in der Anlage)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Freitagmorgen wurde im Rahmen eines anderen polizeilichen Einsatzes in der Straße am Querkamp ein neuwertiges Pedelec sichergestellt. Der Vorderreifen war in diesem Fall demontiert.

Das hochwertige Pedelec wurde bisher nicht als gestohlen gemeldet. Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Prophete, Modell SR Suntour XCM 32.

Der Eigentümer oder die Eigentümerin wird gebeten, sich mit einem entsprechendem Eigentumsnachweis bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell