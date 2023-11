POL-NB: Schwerer Raub in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht vom 23.11 auf den 24.11.2023 kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in Groß Flotow bei Penzlin. Hierbei wurde durch bisher unbekannte Täter Pflanzenschutzmittel im Wert von ca. 150.000EUR entwendet. Der Einbruch fand im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr statt. Zur Spurensicherung am Tatort kam der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg zum Einsatz. Aufgrund der Menge des ...

mehr