Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pkw verliert Anhänger auf der Autobahn

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Sonntag (10.11.2024) ereignete sich um 12:50 Uhr auf der BAB27, in Fahrtrichtung Cuxhaven, kurz vor der Anschlussstelle Hagen, ein Verkehrsunfall. Von einem VW Transporter löste sich der Anhänger und prallte in die Seitenschutzplanke. Hier durchschlug er noch mehrere Pfosten der Leitplanke und verkeilte sich schließlich unter dieser.

Der 35-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hagen im Bremischen blieb unverletzt und glücklicherweise ereignete sich kein Folgeunfall. Am Anhänger der Schutzplanke entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Dieser dürfte insgesamt im vierstelligen Eurobereich liegen. Der Anhänger musste mittels Abschlepper geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell