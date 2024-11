POL-CUX: Trunkenheit im Verkehr

Cuxhaven (ots) - Loxstedt/BAB27. Am Sonntag den 10.11.2024 wurden Kräfte des Polizeikommissariats Geestland auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Stotel und Hagen auf einen VW Golf aufmerksam, da dieser die Autobahn in Fahrtrichtung Walsrode in auffälliger Fahrweise befuhr. Bei der Kontrolle der 31-jährigen Bremerhavenerin war eine Beeinflussung durch Alkohol wahrnehmbar. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich 1,76 Promille. Bei der ...

mehr