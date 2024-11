POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots) - Bereich PK Geestland: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Geestland. Am Freitag den 08.11.2024 wurde der Polizei kurz nach 06:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Handelspark in Bad Bederkesa gemeldet. Der Fahrer eines Sattelzuges hatte eben diesen auf dem dortigen Parkstreifen am Tag zuvor (Donnerstag) um 15:45 Uhr ordnungsgemäß ...

