Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall mit leicht verletztem, jungendlichen Rollerfahrer in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Donnerstag, den 07.11.2024, ereignete sich in der Ortschaft Bederkesa auf der Mattenburger Straße ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Kurz nach 16:30 Uhr beabsichtigte eine 61-jährige Frau aus Geestland mit ihrem PKW VW von einem Parkplatz auf die Mattenburger Straße einzubiegen. Als Sie den 17-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad übersah, kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, wodurch der 17-jährige Geestländer stürzte und anschließend über Schmerzen im Arm klagte. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von geschätzt 3500 Euro, wobei das Kleinkraftrad so beschädigt wurde, dass es nicht mehr fahrbereit war.

