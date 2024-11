Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Telefonieren während der Fahrt deckt Fahren ohne Fahrerlaubnis auf

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Bremerhaven/BAB27. Am Donnerstag den 07.11.2024 wurden Kräfte des Polizeikommissariats Geestland im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde auf einen 34-jährigen Fahrzeugführer aufmerksam, der während der Fahrt telefonierte. Bei der anschließenden Kontrolle des Transporter-Anhänger-Gespanns konnte der Fahrzeugführer aus Quakenbrück lediglich die Fahrerlaubnisklasse B96 vorweisen. Da er für diese Fahrzeugkombination jedoch die Fahrerlaubnisklasse BE benötigt, wurde gegen ihn ein Verfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Beifahrer durfte die Fahrt fortsetzen, da dieser die erforderliche Klasse BE besaß.

