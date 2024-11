Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Cuxhaven - zwei Personen leicht verletzt - hoher Sachschaden an den PKW (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwochabend (06.11.2024) kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Theodor-Heuss-Allee/Altenwalder Chaussee. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 32-jährige Otterndorferin mit ihrem PKW die Theodor-Heuss-Allee in Richtung Christian-Hülsmeyer-Straße. Hierbei missachtete Sie die Vorfahrt eines 35-jährigen Mannes aus der Wurster Nordseeküste, welcher mit seinem PKW auf der Altenwalder Chaussee in Richtung Altenwalde unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei welchem beide Personen leicht verletzt wurden. Die Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage nicht in Betrieb.

