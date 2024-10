Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen/ Lkr. Konstanz) Junger Motorradfahrer kommt von der Straße ab und verletzt sich (26.10.2024)

Gailingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 22.45 Uhr, ist ein Unfall auf dem Strandweg passiert, bei dem ein junger Motorradfahrer verletzt worden ist. Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades der Marke Piaggio war auf dem Strandweg in Richtung Gailingen unterwegs. Auf Höhe des Rheinuferparks kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen einen dort befindlichen Stein. Hierbei verletzte sich der junge Mann leicht und begab sich selbstständig zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um die Piaggio.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell