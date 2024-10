Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr der Georg-Fischer-Straße- rund 12.000 Euro Blechschaden (25.10.2024)

Singen (ots)

Im Kreisverkehr der Georg-Fischer-Straße ist am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ein Unfall passiert. Eine 27-Jährige war mit einem Mini One auf der inneren Fahrspur im Kreisverkehr unterwegs und wechselte auf den äußeren Fahrstreifen. Hierbei prallte sie mit einem Tanklastwagen eines 57 Jahre alten Mannes zusammen, der auf dieser zu gleichen Zeit fuhr. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Blechschaden in Höhe von je rund 6.000 Euro.

