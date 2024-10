Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/ Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer baut Unfall (25.10.2024)

Stockach (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Freitagabend auf der Zoznegger Straße einen Unfall verursacht. Ein 47-jähriger Fahrer eines Skoda fuhr gegen 18.45 Uhr rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt aus und prallte mit einem auf einem Parkplatz stehenden Renault Kadjar zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autostark nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Am Renault entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der entstandene Schaden am Skoda wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Autofahrer muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell