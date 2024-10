Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen/ Lkr. Konstanz) Auffahrunfall auf der Bundesstraße 314- ein Leichtverletzter und insgesamt rund 10.000 Euro Schaden (25.10.2024)

Hilzingen (ots)

An der Einmündung der Bundesstraße 314 zur Auffahrt der Autobahn 81 ist es am Freitag, gegen 16 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 54-Jähriger war auf der B 314 von Hilzingen in Richtung Singen mit einem Mercedes Sprinter unterwegs und musste aufgrund einer roten Ampel verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender 38-jähriger Fahrer eines BMW erkannte dies zu spät und prallte in das Heck des Sprinters. Der 41 Jahre alter Beifahrer im Transporter verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Eine sofortige Fahrt in eine Klinik war aber nicht von Nöten. Sowohl am Mercedes, als auch am BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell