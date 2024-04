Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Leicht verletzt nach Unfall

Meine (ots)

Am gestrigen Morgen kam es in Meine zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 45-Jähriger leicht verletzt wurde. Den bisherigen Ermittlungen nach befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Skoda Citigo den Birkenweg in Richtung Norden. Gegen 08:10 Uhr wollte er nach rechts auf die Hauptstraße einfahren. Dabei übersah er einen bevorrechtigten Audi A3, der aus Richtung Rethen kommend in Richtung Wedelheine fuhr; in diesem befand sich der 45-Jährige. Der Skoda touchierte den Audi am Heck, der Audi geriet ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Dadurch wurde der 45-Jährige leicht an Thorax und Knie verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Braunschweig gefahren. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Meine nahm den Unfall auf, Zeugen des Zusammenstoßes melden sich bitte unter der Telefonnummer 05304 91130.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell