Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 08.11.2024 2x VU-Flucht

Cuxhaven (ots)

Bereich PK Geestland:

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Geestland. Am Freitag den 08.11.2024 wurde der Polizei kurz nach 06:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Handelspark in Bad Bederkesa gemeldet. Der Fahrer eines Sattelzuges hatte eben diesen auf dem dortigen Parkstreifen am Tag zuvor (Donnerstag) um 15:45 Uhr ordnungsgemäß abgestellt. Am Freitagmorgen stellte er dann eine Beschädigung an der Sattelzugmaschine vorne links fest. Der Kühlergrill und die angrenzende Verkleidung wiesen Schäden auf. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der 43-jährige Fahrer, der die Nacht im Führerhaus verbracht hatte, konnte keine Angaben zum möglichen Unfallverursacher machen. Die Polizei Geestland ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht

Bremerhaven/BAB27. Am Samstag, den 11.09.2024 wurde um 02:20 Uhr ein Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Bremerhaven Zentrum gemeldet. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen dort auf einen 48-jährigen Bremerhavener, der augenscheinlich alkoholisiert wirkte und mit seinem Pkw Renault in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Bremerhavener ergab einen Wert von 1,37 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Das Fahrzeug war zuvor im Bereich Sellstedt aufgefallen, konnte dort jedoch nicht angetroffen werden. Der Pkw wies zudem Schäden auf, die vermuten lassen, dass der Pkw zuvor an anderer verunfallt sein könnte. Das Polizeikommissariat Geestland bittet Zeugen, die hierzu nähere Angaben machen können, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden. Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Renault Megane mit Cuxhavener Kennzeichen.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell