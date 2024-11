POL-CUX: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der BAB27

Cuxhaven (ots) - Schiffdorf/Bexhövede. Bereits in der vergangenen Woche verschafften sich am Donnerstagmorgen (07.11.2024) in der Zeit zwischen ca. 07:05 Uhr und 07:50 Uhr zwei bislang unbekannte Personen unter dem Vorwand für die örtlichen Wasserwerke tätig zu sein Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Steertmoorstraße. Eine Person drängte den 85-jährigen Bewohner ins Bad, während eine weitere Person aus dem ...

