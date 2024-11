Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Bülkau - Frau kommt mit ihrem PKW aufgrund einer Ölspur von der Fahrbahn ab, landet in einem Graben und verletzt sich hierdurch leicht (Lichtbild in der Anlage)

Bülkau. Am gestrigen Mittwochnachmittag (13.11.2024) befuhr eine 30-jährige Frau aus Loxstedt mit ihrem PKW die Straße Süderende in Richtung Bovenmoor. Aufgrund einer Ölspur geriet Sie mit ihrem PKW ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Ihr PKW kam auf dem Dach in einem Graben zum Liegen. Mit Hilfe von Ersthelfern konnte sich die Frau aus dem PKW befreien. Aufgrund der Endposition des PKW muss man sagen, dass die Frau noch Glück im Unglück hatte, da Sie bei dem Unfall nur leicht verletzt wurde. Der PKW musste geborgen und abgeschleppt werden.

Der Verursacher der Ölspur konnte im Nahbereich ebenfalls ermittelt werden. Bei einem LKW eines 63-jährigen Mannes war ein Hydraulikschlauch geplatzt. Er hatte diesen Schaden jedoch bereits selbstständig gemeldet gehabt, beide Ereignisse hatten sich somit zeitlich überschnitten.

