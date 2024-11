Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Frontalzusammenstoß zwischen Audi und Sattelzug - Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi A4 und einem MAN Sattelzug kam es am Freitagmittag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 19 zwischen Künzelsau und Gaisbach. Nach aktuellem Erkenntnisstand fuhr der Audi von Gaisbach in Richtung Künzelsau. Hierbei geriet er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Sattelzug. Der Audi-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Fahrer des Sattelzugs erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Der Streckenabschnitt der B19 ist aufgrund der Unfallaufnahme und notwendiger Bergungs- bzw. Reinigungsarbeiten noch bis auf Weiteres gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell