Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fahrzeugbrand und Verkehrsunfall mit Personenschaden

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Hoher Sachschaden nach Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand rückten Feuerwehr und Polizei am Freitagvormittag gegen 10 Uhr in die Deubacher Straße in Königshofen aus. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet ein BMW 5er in Brand. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Lkw-Fahrer von Pkw erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der Landesstraße 578 zwischen Tauberbischofsheim und Großrinderfeld wurde der Fahrer eines Lkw schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hielt der Lkw gegen 10.30 Uhr in einer Parkbucht neben der Fahrbahn. Der 56-jährige Fahrer befand sich außerhalb seines Führerhauses, als ihn ein in Richtung Großrinderfeld fahrender Opel erfasste. Die 70-jährige Fahrerin des Opel erlitt einen Schock. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der betroffene Streckenabschnitt gesperrt.

