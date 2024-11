Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche in Geschäfte und Eisautomaten, Geschädigte nach Verkehrsgefährdung gesucht

Bad Rappenau: Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen drangen unbekannte Täter in eine Apotheke am Bad Rappenauer Kirchplatz ein. Sie gelangten über ein Fenster in die Räumlichkeiten und entwendeten dort Bargeld und diverse Produkte. Der entstandene Sachschaden wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Rappenau unter der Rufnummer 07264 95900 entgegen.

Eppingen-Kleingartach/Cleebronn: Diebstähle aus Eisautomaten - Zeugen gesucht Unbekannte öffneten in der Nacht auf Donnerstag einen Eisautomaten in der Maulbronner Straße in Eppingen-Kleingartach und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen zu wenden. Am Jugendhaus Michaelsberg in Cleebronn wurde in derselben Nacht ein weiterer Eisautomat geöffnet und Münzgeld in dreistelliger Höhe entwendet. Hier bittet die Polizei Lauffen unter 07133 2090 um sachdienliche Hinweise.

Eppingen: Gefährdung des Straßenverkehrs in Eppingen Am Sonntagnachmittag fiel ein 37-jähriger Mann durch riskante Fahrmanöver in der Heilbronner Straße in Eppingen auf. Nach Zeugenhinweisen stoppte die Polizei den Opel Astra. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,6 Promille. Der Mann besaß zudem keine Fahrerlaubnis, und die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug. Weitere Ermittlungen laufen. Personen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen zu wenden.

Heilbronn: Versuchter Einbruch in Firma - Zeugen gesucht Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag versuchten Unbekannte gewaltsam in die Tiefgarage eines Gebäudes in der Heilbronner Inselwiesenstraße einzudringen. Der Einbruch misslang, jedoch entstand Sachschaden an einer Zugangstür in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zu den Tätern gehen unter 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Aufbruch einer Weihnachtsmarktbude - Zeugen gesucht Obwohl der Heilbronner Weihnachtsmarkt noch nicht einmal begonnen hat, wurde in der Nacht auf Donnerstag eine Weihnachtsmarktbude am Kiliansplatz gewaltsam aufgebrochen. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Da die Hütte leer war, konnte auch nichts entwendet werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0713174790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Discounter - Zeugen gesucht Zwei unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Donnerstag in einen Discounter in der Heilbronner Titotstraße ein. Videoaufzeichnungen zeigen, wie die Täter zunächst gegen 1 Uhr gewaltsam die Schiebetür zum Discounter öffnen und diesen dann um 2.20 wieder verlassen. Gegen 4.30 Uhr betraten sie erneut das Geschäft und verließen es um kurz nach 5 Uhr wieder. Entwendet wurden Waren im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei Heilbronn ermittelt und bittet Zeugen, sich unter 07131 74794444 zu melden.

