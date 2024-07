Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Kriminalpolizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikt

Bonn (ots)

Noch unklar ist der genaue Geschehensablauf einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend (26.06.2024) bei einer Live-Übertragung eines Fußballspiels in Bonn-Tannenbusch ereignet hat:

Zeugen hatten gegen 21:25 Uhr eine Auseinandersetzung von zwei Kleingruppen (zwei und drei Personen) im Außenbereich eines Cafés am Einkaufszentrum an der Oppelner Straße 128 gemeldet. Zunächst hätten sich die Beteiligten geschlagen und mit Stühlen um sich geworfen. Nach Angaben der Zeugen soll dann auch ein Messer gezückt und eingesetzt worden sein, wobei jedoch offenbar niemand verletzt wurde. Noch vor Eintreffen der von Zeugen alarmierten Polizei liefen beide Gruppen in unterschiedlichen Richtungen davon. Vor Ort konnten schließlich keine Beteiligten mehr angetroffen werden. Weitere anwesende Gäste machten nur vereinzelt Angaben zum Geschehensablauf. Eine bislang unbekannte Frau, die die Auseinandersetzung gefilmt haben soll, war ebenfalls nicht mehr vor Ort. Der Mann, der das Messer eingesetzt haben soll, kann bislang nur als mit weißem Hemd bekleidet sowie blauer Kappe, die umgedreht getragen wurde, beschrieben werden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung sowie um eine Kontaktaufnahme der unbekannten Zeugin, die das Geschehen gefilmt haben soll. Wer Angaben zur Identität der Beteiligten machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

