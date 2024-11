Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Keplerstraße - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 20.11.2024 - 21.11.2024 offenbar gewaltsam Zutritt zu einer im Umbau befindlichen Lagerhalle in der Keplerstraße. Die Einbrecher hatten es hier offenbar auf verlegte Kabel (Buntmetall) abgesehen. So stahlen sie mehrere Stränge Kupferkabel und entkamen damit unerkannt. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Kripo in Gera nahm die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen (Bezugsnummer 0301802/2024) auf. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell