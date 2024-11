Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Flasche geschlagen

Greiz (ots)

Greiz. Am 20.11.2024 gegen 20:00 Uhr kam es am Discounter in der August-Bebel-Straße in Greiz zu einer verbalen Streitigkeit unter zwei Afghanen im Alter von 21 und 24 Jahren. Nachdem der 21-Jährige den Platz verlassen hatte, folgte ihm sein Kontrahent und schlug ihm mit einer Flasche auf den Kopf. Der Geschädigte erlitt dabei eine Kopfplatzwunde. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Täter im Nahbereich aufgreifen und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn einleiten. (BF)

