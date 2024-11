LPI-G: Personenkontrolle mit Drogenfund

Gera (ots) - Gera: Den Einbruch in das Gebäude eines ehemaligen Baumarktes in der Industriestraße meldete gestern (20.11.2024) ein Zeuge der Polizei. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Gebäude, offenbar mit dem Ziel Buntmetall (Kabellage) zu stehlen. Die Tatzeit selbst erstreckt sich auf den Zeitraum vom 29.10.2024 - 20.11.2024. Inwiefern die Täter bereits Beute machten, ist noch unklar. Die Kripo in Gera übernahm die ...

