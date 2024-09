POL-LB: Gerlingen: 4.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Die Feuerwehr rückte am Montag (09.09.2024) in die Gartenstraße in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem dort gegen 7.50 Uhr starker Rauch in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Eine Wohnung im ersten Obergeschoss des zweistöckigen Gebäudes war in Brand geraten, woraufhin sich die Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit brachten. Zwei Personen wurden durch den starken Rauch leicht verletzt und ...

mehr