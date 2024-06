POL-EU: Drogenfund im sechsstelligen Euro-Bereich

Zülpich (ots) - Am Dienstag (18. Juni) befuhr um 20.20 Uhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Zülpich mit leichten Schlangenlinien die Bundesstraße 265 von Zülpich in Fahrtrichtung Weiler an der Ebene. Die eingesetzten Polizeikräfte hielten den Mann an und kontrollierten diesen. Der Zülpicher gab an, Alkohol konsumiert zu haben und keinen Führerschein zu besitzen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen ...

