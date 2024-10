Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Schüsse am Röbeler Hafen

Röbel (ots)

Am Abend des 12.10.2024 kam es gegen 21:20 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Straße am Hafen in Röbel. Dort soll jemand mit einer Schreckschusspistole geschossen haben und sich dann in Richtung des Hafens zur Müritzpromenade entfernt haben. Auch dort seien nach ersten Erkenntnissen noch laute Knallgeräusche in Form von Schüssen hörbar gewesen sein.

Der Polizei wurde hierzu eine männliche Person als mutmaßlicher Tatverdächtiger beschrieben, der in einer Personengruppe in einem Pavillon an der Müritzpromenade kurze Zeit später durch Warener Kollegen festgestellt wurde. Hierbei handelte es sich um einen 25-jährigen Deutschen. Eine Durchsuchung seiner Person und mitgeführter Gegenstände ergab den Fund einer Schreckschusspistole mit einem leeren Magazin. Munition konnte nicht aufgefunden werden. Darüber hinaus stellten die Beamten neben dem Pavillon eine verschossene Schreckschusspatrone fest. Die Schreckschusswaffe wurde durch die Beamten sichergestellt, Personen wurden nicht verletzt.

Es wurde eine Anzeige gegen den 25-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

