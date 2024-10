POL-NB: Freilaufender Hund reißt mehrere Schafe

Neubrandenburg (ots) - Am Abend des 09.10.2024 kam es in einem Supermarkt in der Straußstraße in Neubrandenburg zu einem Räuberischen Diebstahl. Ein Ladendetektiv beobachtete eine männliche Person im Geschäft dabei, wie diese sich Genuss- und Lebensmittel in den Rucksack steckte und ohne zu bezahlen, den Kassenbereich durchquerte. Daraufhin wurde der Mann angesprochen und verließ mit der Ware fluchtartig das ...

mehr