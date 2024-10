Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Aggressiver Ladendieb wird auf dem Parkplatz gestoppt

Neubrandenburg (ots)

Am Abend des 09.10.2024 kam es in einem Supermarkt in der Straußstraße in Neubrandenburg zu einem Räuberischen Diebstahl. Ein Ladendetektiv beobachtete eine männliche Person im Geschäft dabei, wie diese sich Genuss- und Lebensmittel in den Rucksack steckte und ohne zu bezahlen, den Kassenbereich durchquerte. Daraufhin wurde der Mann angesprochen und verließ mit der Ware fluchtartig das Geschäft. Durch den Ladendetektiv und einen weiteren Mitarbeiter des Geschäfts konnte der Dieb wenige Meter vor dem Geschäft gestoppt werden. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personen, da der Beschuldigte versuchte, sich loszureißen und wegzulaufen. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnten die Situation vor Ort beruhigen. Es wurde niemand verletzt.

Bei dem Ladendieb handelt es sich um einen 33-jährigen litauischen Staatsangehörigen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls gefertigt. Die entwendeten Gegenstände konnten im Markt verbleiben.

