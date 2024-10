Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Werkzeugdiebstahl aus Firmentransportern

LK MSE (ots)

Aufgepasst: Aufbrüche von Firmentransportern häufen sich gerade wieder. Die Täter haben es auf Werkzeug oder Arbeitsmaschinen abgesehen, die in den Fahrzeugen über Nacht gelagert sind. Dabei sind die Diebe auch in Dörfern unterwegs. Sie wissen, dass Mitarbeiter oder Firmenbesitzer ihre Dienstfahrzeuge oft mit nach Hause nehmen und dort auch über einen längeren Zeitraum stehen lassen.

So zum Beispiel im Falle eines Aufbruchs in Klein Vielen, wo das Firmenauto über das verlängerte Feiertagswochenende stand und die Täter die Gelegenheit genutzt haben. Stehlschaden hier: etwa 4.000 Euro plus Sachschaden am Transporter in Höhe von 1.000 Euro.

In einem weiteren Fall wurde ein Firmentransporter in Mölln aufgebrochen. Es wurden Arbeitsgeräte im Wert von rund 6.700 Euro gestohlen.

Firmen der unterschiedlichsten Ausrichtung sind für die Täter interessant.

Wer die Möglichkeit hat, sollte mit Werkzeug beladene Transporter in einer Garage oder auf dem (verschlossenen) Hinterhof parken - selbst wenn es nur über Nacht ist.

