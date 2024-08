Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Parkende Pkw werden zerkratzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Norderstedt (ots)

Am späten Montagnachmittag (12.08.2024) ist es auf einer öffentlichen Parkfläche im Heidehofweg in der Nähe zum Wilhelm-Busch-Platz zu Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen gekommen.

Eine unbekannte Täterschaft hinterließ an mindestens drei Pkw, die in örtlicher Nähe zueinanderstanden, Kratzspuren im Lack. Die Beschädigungen wirken willkürlich und verteilen sich über mehrere Fahrzeugteile.

Von den Taten waren ein schwarzer BMW Kombi, ein schwarzer VW Kombi und ein grauer Toyota Corolla betroffen. Weitere beschädigte Fahrzeuge in dem Bereich sind polizeilich bisher nicht bekannt.

Der anzeigende Toyota-Halter konnte den Tatzeitraum von 17:00 Uhr bis 19:40 Uhr eingrenzen.

An den Fahrzeugen entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden von ungefähr 7.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen und ist auf der Suche nach Hinweisgebern, die verdächtige Personen im Bereich des Heidehofwegs wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell