Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Hauptzollamt Düsseldorf prüft Mindestlöhne

Prüfungen waren Teil einer bundesweiten Kontrollaktion unter Beteiligung der europäischen Arbeitsbehörde ELA

Düsseldorf (ots)

79 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Düsseldorf führten am 17.10.2024 mehrere verdachtsunabhängige Prüfungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Einhaltung des Mindestlohns.

Zum Hauptzollamt Düsseldorf gehören zwei FKS-Standorte in Düsseldorf und Wuppertal, die in den jweiligen Städten Prüfungen durchführten. Eine Delegation der europäischen Arbeitsbehörde ELA begleitete die Kontrollen in Wuppertal.

Insgesamt befragten die Zöllnerinnen und Zöllner 176 Personen (80 in Wuppertal) von 52 verschiedenen Unternehmen (33 in Wuppertal).

Dabei deckten sie folgende Verdachtsfälle auf: Verdacht auf Nichteinhaltung des Mindestlohns in 17 Fällen (davon 12 in Wuppertal) Verdacht auf Beitragsvorenthaltung in 7 Fällen (davon 3 in Wuppertal) Verdacht auf illegale Ausländerbeschäftigung in 4 Fällen (davon 2 in Wuppertal) Verdacht auf Leistungsmißbrauch in 3 Fällen (davon einer in Wuppertal) Verdacht auf Meldeverstoß zur Sozialversicherung in 18 Fällen (alle Wuppertal).

