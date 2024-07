POL-FR: Rickenbach: Verkehrsunfall - mit mutmaßlich über zwei Promille gegen Maurer geprallt

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 30.07.2024, ist ein mutmaßlich berauschter E-Scooter-Fahrer in WT-Waldshut von einer Polizeistreife gestoppt worden. Der merklich alkoholisiert wirkende 38-jährige Mann war gegen 20:00 Uhr an einem verbalen Streit am Busbahnhof beteiligt, der von der Polizei geschlichtet wurde. ...

mehr