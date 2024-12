Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hoher Vermögensschaden nach "Love Scammig" Betrugsmasche

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Freitag den 06.12.2024 wurde der Polizeiinspektion Greiz ein Betrug bekannt, bei welchem die 70-jährige Geschädigte über WhatsApp eine Nachricht erhielt, bei welcher ihr angeblicher Liebhaber bedroht und festgehalten werde und nun Geld gefordert wird. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass es sich hierbei um eine bekannte Betrugsmasche namens "Love Scamming" handelte, bei der unbekannte Täter zu den Geschädigten Kontakt, zumeist über Messenger Dienste wie WhatsApp oder Facebook herstellen und eine emotionale Bindung aufbauen, um in der Folge Geldbeträge zu fordern. In diesem genannten Fall hatte der unbekannte Täter über eine afrikanische Handynummer mit der Geschädigten Kontakt aufgenommen und über einen Zeitraum von einem Jahr eine Beziehung vortäuschte und mehrfach nach Geldbeträgen, in einem insgesamten Wert von ca. 10.000,- Euro fragte, welchen die Geschädigte in Form von "Steam" Gutscheinkarten überwies. Daher ergeht erneut der Hinweis in solchen Fällen, bei welchen unbekannte Personen Sie um Geld beten, speziell auch wenn dies über Gutscheinkarten erfolgen soll, auf keinen Fall auf diese Forderungen einzugehen. <MS>

