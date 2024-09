LPI-SHL: E-Bike entwendet

Hildburghausen (ots) - Ein 81-jähriger Autofahrer kam Dienstagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache von der Bundesstraße zwischen Hildburghausen und Ebenhards ab. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Auto, überschlug sich und landete auf einem angrenzenden Feld. Der Fahrer kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Um Pkw den kümmerte sich der Abschleppdienst. An diesem entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Rückfragen bitte an: ...

