LPI-SHL: Nach Spiegelklatscher weitergefahren

Zella-Mehlis (ots) - Angebranntes Essen führte Montagabend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Peter-Haseney-Straße in Zella-Mehlis. Der 70-jährige Inhaber der betroffenen Wohnung wurde durch die Feuerwehrkameraden ins Freie gebracht. Alle weiteren Hausbewohner verließen das Gebäude selbstständig. Verletzte gab es zum Glück nicht. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden und alle Personen begaben sich wieder zurück in ihre Wohnungen. Sachschaden entstand ...

mehr