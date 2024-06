Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Simson Fahrer gestoppt

Landkreis Sömmerda (ots)

In Schlossvippach gerieten Freitagabend zwei Simson-Fahrer in das Visier der Polizei. Einer der beiden war ohne Versicherungskennzeichen unterwegs gewesen. Die Beamten stoppten die zwei 16-jährigen Fahrer und erlebten eine böse Überraschung. Einer der beiden war nicht nur ohne Versicherungsschutz unterwegs gewesen, sondern auch ohne Fahrerlaubnis. Darüber hinaus zeigte sein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Cannabis an. Beim anderen Fahrer passte nach erster Prüfung das Kennzeichen nicht zum Fahrzeug und der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs war gegeben. Für beide Fahrer endete die Fahrt vor Ort und es erwarten sie nun mehrere Anzeigen. (SE)

