LPI-EF: Unfallflucht mit 30.000 Euro Schaden

Erfurt (ots) - Eine große Menge Bargeld erbeutete ein Einbrecher in der Nacht zu Samstag aus einem Friseursalon im Stadtteil Ilversgehofen in Erfurt. Über den Hinterhof gelangte der Täter durch eine unverschlossene Haustür in das Gebäude. Anschließend brach er die Zugangstür zu den Geschäftsräumen des Salons auf. Er durchwühlte Schränke und Schubladen und wurde schließlich fündig. Er steckte sich die Einnahmen in Höhe von etwa 1.700 Euro ein und flüchtete. Der ...

