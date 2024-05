Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Dieb stiehlt 50 Euro beim Bezahlvorgang in einem Lebensmittelgeschäft in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Abend des 24.05.2024, kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Kohlenstraße, in St. Ingbert. Der Täter und die Geschädigte standen in einer Reihe von mehreren Kunden an der Kasse. Als die Geschädigte, eine 60 Jahre alte St. Ingberterin, mit einem 50 Euro Schein bezahlte, ergriff der Täter den Schein auf der Kasse und flüchtete aus dem Geschäft in Richtung Grubenweg. Bislang liegt nur eine vage Beschreibung des Täters vor. Sollten Kunden oder Passanten Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

