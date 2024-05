Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Folgenschweres Überholmanöver

St. Ingbert (L235 / Rittersmühle) (ots)

Am 22.05.2024 gegen 16:00 Uhr kommt es auf der L235 im Bereich zw. der Ortslage Rittersmühle und der Einmündung zur L111 zu einem folgenschweren Überholmanöver. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die L235 in Fahrtrichtung Rittersmühle aus Richtung Niederwürzbach kommend. Zur gleichen Zeit befuhr ein vollbesetzter Kleinbus der Lebenshilfe ebenfalls die L235 - allerdings in Fahrtrichtung Niederwürzbach. Der Unbekannte überholt ein ebenfalls unbekanntes Fahrzeug ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Der Fahrer des Lebenshilfe-Busses musste zur Vermeidung einer Frontalkollision in den dortigen Grünstreifen bzw. Graben ausweichen. Hier entstand Flurschaden und ein Leitpfosten wurde beschädigt. Von den Fahrzeuginsassen wurde zum Glück niemand verletzt. Die Polizei bittet Zeugen die Angaben zum Unfallhergang, dem unbekannten Täterfahrzeug oder zu dem Fahrzeug, welches überholt wurde, machen können - sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

