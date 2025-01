Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Anderthalb Jahre Haft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Eilsleben (ots)

Am Donnerstag, den 24. Januar 2025 kontrollierte eine Streife der Bun-despolizei um 13:48 Uhr in einem Regionalexpress auf der Strecke Magdeburg - Braunschweig, auf Höhe Eilsleben einen Reisenden. Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien des 33-Jährigen ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Oldenburg: Demnach verurteilte das Amtsgericht Wilhelmshaven den beninischen Staatsangehörigen bereits im März 2020 wegen Betrugs im besonders schweren Fall in 14 Fällen sowie Fälschung beweiserhebli-cher Daten zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe. Nach Wi-derruf der Strafaussetzung zur Bewährung und da der Verurteilte unbe-kannten Aufenthaltes war, erging der Haftbefehl im September des ver-gangenen Jahres. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Gesuch-ten, nahmen ihn fest und übergaben ihn an eine Justizvollzugsanstalt. Die ausschreibende Behörde wurde abschießend über den Vollzug des Haftbefehls informiert.

