Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter 37-Jähriger zahlt Geldstrafe von 2670 Euro und entgeht somit der Haft

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 21. Januar 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 10:56 Uhr einen Mann in Halle (Saale), der laut Fahndungssystem der Polizei per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden gesucht wurde. Demnach hatte das Amtsgericht Pirna den 37-Jährigen bereits 2023 wegen der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet zu einer Geldstrafe von 2700 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt. Der Mann beglich lediglich einen geringen Betrag von 30 Euro, weitere Zahlungen blieben aus. Da er sich trotz ordnungsgemäß ergangener Ladung auch nicht dem Strafantritt gestellt hatte, erging im Oktober des vergangenen Jahres der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle am Hauptbahnhof. Dem Syrer gelang es, die noch ausstehende Geldstrafe von 2670 Euro zu zahlen. Somit entging er der Inhaftierung und konnte die Dienststelle als freier Mann verlassen. Die Bundespolizisten informierten im Nachgang die ausschreibende Be-hörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell