Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Frau mit Kopfhörern sitzt an Bahnsteigkante, bespuckt und greift Bundespolizistin an

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 21. Januar 2025 bemerkte eine Streife der Bundespo-lizei um 11:30 Uhr am Haltepunkt Halle (Saale) Zscherbener Straße eine Frau, welche Kopfhörer trug, an der Bahnsteigkante auf Bahnsteig zwei saß sowie ihre Beine und Füße in den Gleisbereich hielt. Die Beamten reagierten sofort und sprachen die Frau auf ihr lebensgefährliches Handeln an, woraufhin die 39-Jährige sehr aggressiv, uneinsichtig und beleidigend reagierte. Sie widersetzte sich der Personalienfeststellung und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Daraufhin hielten die Bundespolizisten die Frau am Oberarm fest, was zu weiteren Beleidigungen und Bedrohungen durch die Deutsche sorgte. Zudem spuckte die Tatverdächtige einer 45-jährigen Bundespolizistin mitten ins Gesicht und trat ihr gegen den Oberschenkel. Die Frau musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Aufgrund einer möglichen Eigengefährdung wurde sie einer Notärztin vorgestellt, die dies jedoch nicht attestierte. Nachdem sich die Frau beruhigt hatte, wurden ihr die Tatvorwürfe wegen Beleidigung, Bedrohung, Widerstandes gegen-, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung unterbreitet und die entsprechenden Strafanzeigen gefertigt. Die Beamtin wurde durch die Handlungen verletzt, musste ihren Dienst abbrechen und sich bei einem Arzt vorstellen.

