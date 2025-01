Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl bei 28-Jährigen

Gardelegen (ots)

Weil er trotz ordnungsgemäßer Ladung seiner Gerichtsverhandlung im November 2024 wegen verschiedener Körperverletzungs- und Dieb-stahlsdelikte sowie insgesamt 27 Leistungserschleichungen fernblieb und unbekannten Aufenthaltes war, wurde ein 28-Jähriger anschließend durch das Amtsgericht Stendal per Untersuchungshaftbefehl gesucht: Am Dienstag, den 21. Januar 2025 konnte der Mann um 11:15 Uhr durch Bundespolizisten in Gardelegen festgenommen werden. Anschließend erfolgte eine Haftrichtervorführung am besagten Amtsgericht, bei der der zuständige Richter den Untersuchungshaftbefehl bestätigte. Entsprechend wurde der Deutsche anschließend an eine Justizvollzugsanstalt übergeben

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell