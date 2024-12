Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Firma

Sömmerda (ots)

Unbekannte Täter hatten es am Wochenende auf eine Firma in einem Sömmerdaer Gewerbegebiet abgesehen. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Innere. Hier wurden zwei Türen gewaltsam geöffnet und die Einrichtung durchsucht. Entwendet wurde nach erster Inaugenscheinnahme nichts. Es entstand aber ein Sachschaden von 3000,- EUR. Am Tatort wurden zahlreiche Spuren gesichert. Die Polizei Sömmerda ermittelt nun wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls im Versuch. (FR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell