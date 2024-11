POL-BOR: Borken - Kupferkabel entwendet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Heidener Straße; Tatzeit: 20.11.2024, zwischen 12.20 Uhr und 12.45 Uhr; Eine Kettensäge entwendet haben bislang unbekannte Täter am Mittwochmittag in Borken. Die Säge lag neben einem Bagger auf dem Gelände einer Baustelle an der Bischof-Friedrich-Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl) Kontakt für Medienvertreter: ...

