Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Bahnhof - Mit geraubtem Ferrari Unfall verursacht

Reken (ots)

Tatort: Reken-Bahnhof, Gerhard-Hauptmann-Straße;

Tatzeit: 21.11.2024, 02.40 Uhr;

Nach wenigen hundert Metern endete die Flucht mit einem geraubten Ferrari in der Nacht zum Donnerstag in Reken-Bahnhof. Die noch unbekannten Täter waren zuvor gegen 02.40 Uhr in ein Haus an der Gerhard-Hauptmann-Straße eingedrungen. Die Bewohnerin des Hauses hörte ein lautes Geräusch und wollte diesem nachgehen. An der Tür ihres Schlafzimmers traf sie auf zwei Männer. Unter Vorhalt eines unbekannten Gegenstandes drängte einer der Einbrecher sein Opfer zurück ins Zimmer. Die Täter brachten sich in den Besitz der Fahrzeugschlüssel zu dem Fahrzeug. Kurz darauf fuhr einer der beiden Räuber mit dem Wagen aus der Garage und flüchtete Richtung der Straße Klein Rekener Weg. Der zweite Täter lief zu Fuß in die gleiche Richtung davon. Vermutlich war der Räuber am Steuer des Ferrari mit dessen Pferdestärken überfordert oder passte seine Fahrweise der Witterung nicht an: Schon beim Verlassen der Garage stieß er gegen eine Mauer und im Anschluss gegen ein am gegenüberliegenden Straßenrand abgestelltes Wohnmobil. Die weitere Flucht endete bereits nach etwa 800 Metern auf der Von-Bodelschwingh-Straße. Dort fuhr der Unbekannte gegen eine Laterne und kam an einem Zaun zum Stehen. Nach dem Unfall lief auch der Mann in unbekannte Richtung davon. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: 1. Etwa 1,9 Meter groß, kräftige Statur, dunkle Kleidung, Handschuhe. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Dieser Täter flüchtete mit dem Ferrari. 2. Etwa 1,7 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet. Dieser Täter flüchtete zu Fuß über die Gerhard-Hauptmann-Straße.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 2990. (pl)

