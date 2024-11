Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallbeteiligter gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wüllener Straße;

Unfallzeit: 15.11.2024, 11.25 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer in der vergangenen Woche bei einem Verkehrsunfall in Ahaus. Der 34-Jährige befuhr am Freitag, den 15.11.2024 gegen 11.25 Uhr, den Radweg der Wüllener Straße in Richtung Ahaus. Beim Passieren des Kreisverkehrs Wüllener Straße / Am Kalkbruch wurde sein Hinterrad von einem Pkw erfasst, wodurch er stürzte. Der unbekannte Fahrer des Pkw entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein weiterer Autofahrer hielt an, um dem Verletzten zu helfen. Die Polizei sucht diesen sowie weitere Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell