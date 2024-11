POL-BOR: Borken - Kettensäge von Baustelle entwendet

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Wüllener Straße; Unfallzeit: 15.11.2024, 11.25 Uhr; Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer in der vergangenen Woche bei einem Verkehrsunfall in Ahaus. Der 34-Jährige befuhr am Freitag, den 15.11.2024 gegen 11.25 Uhr, den Radweg der Wüllener Straße in Richtung Ahaus. Beim Passieren des Kreisverkehrs Wüllener Straße / Am Kalkbruch wurde sein Hinterrad von einem Pkw ...

mehr