Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Fünfziger

Erfurt (ots)

In einer Erfurter Diskothek kam es in der Nacht von Samstag zu Sonntag zu zwei Fällen von sog. "Inverkehrbringen von Falschgeld". Durch zwei augenscheinlich unabhängig voneinander agierende Personen wurde jeweils versucht, mit einem falschen Fünfzig-Euro-Schein zu bezahlen. Durch das geschulte Personal der Diskothek konnten die Fälschungen jedoch entdeckt und zur Anzeige gebracht werden. Wie die Bezahler an das Falschgeld gekommen sind und ob sie wussten, dass sie mit falschem Geld zahlten oder selbst geprellt wurden, ist Teil der eingeleiteten Ermittlungsverfahren.(ER)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell