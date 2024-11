Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Verkehrsunfall auf Autobahnzubringer

Erfurt (ots)

Am Nachmittag des 29.11.2024 kam es am Erfurter Haarberg, kurz vor der Autobahnauffahrt, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 76jährige Mercedes-Fahrerin, welche stadteinwärts unterwegs war, kam in einer leichten Rechtskurve aus ungeklärter Ursache von ihrer Fahrspur ab. Ein entgegenkommender 40jähriger VW-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und wurde seitlich im Heckbereich getroffen. Mit seiner rechten Fahrzeugseite wurde er hierdurch gegen ein mehrere hundert Kilogramm schweres Streugutbehältnis geschleudert. Der Fahrer wurde leicht verletzt und an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 40.000,-EUR. Die Unfallverursacherin fuhr einige Meter in das dortige Waldstück und kollidierte mit einem Baum. Auch sie wurde leicht verletzt. Ihr Fahrzeug ist ebenfalls Totalschaden, dieser wird mit 10.000,-EUR beziffert. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Unfallstelle für fast zwei Stunden voll gesperrt werden. Gegen die Mercedes-Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (MF)

